Onthuld: op déze plek zitten de meeste bacteriën in het openbaar vervoer

Dat bussen en metro’s niet de schoonste plekken zijn is algemeen bekend. Maar wat is nu eigenlijk de vieste plek in het openbaar vervoer?

Waarschijnlijk denk jij al snel aan de palen waaraan je je kan vasthouden in de bus of tram. Toch zijn deze helemaal niet zo vies als we denken. De palen in het openbaar vervoer zijn namelijk meestal gemaakt van roestvrij staal. Volgens microbioloog Susan Perkins blijven maar weinig bacteriën in leven op dit materiaal.

Halte

Maar op welke plek zitten dan de meeste bacteriën? Volgens Susan niet in de tram of trein maar op het bankje bij de halte waar je altijd zit te wachten. Vooral bankjes die gemaakt zijn van hout zijn allesbehalve schoon: bacteriën blijven hier namelijk makkelijk in hangen. Wanneer je op zo’n bankje zit, zit je dus eigenlijk op een zee van bacteriën. Niet zo’n hele fijne gedachte, toch?

Bron: Purewow.com. Beeld: iStock