Deze ontwikkeling maakt vliegen in de toekomst nog spannender

Geen held in het vliegtuig? Dan vind je turbulentie waarschijnlijk ook vreselijk. En in dat geval hebben we geen leuk nieuws; door klimaatverandering wordt turbulentie in de toekomst nog heftiger.

In een nieuw onderzoek dat werd gepubliceerd in Advances in Atmospheric Sciences staat dat door klimaatverandering turbulentie in de toekomst intenser wordt. Wanneer de uitstoot van kooldioxide verdubbelt, heeft dat een enorm effect op de turbulentie die passagiers ervaren tijdens een vlucht. En nog meer slecht nieuws: volgens The Washington Post is dat halverwege deze eeuw zover.

Windscheringen

Met verschillende klimaat stimulatoren bootsten de onderzoekers transatlantische vluchten in de wintertijd na. Zo ontdekten ze dat een grotere hoeveelheid kooldioxide zorgt voor windscheringen. Dat is een toename in windkracht of een verandering van de windrichting die kan leiden tot onweersstormen.

149%

De kans op lichte turbulentie neemt in de toekomst toe met 59%, lichte tot matige turbulentie met 75%, gemiddelde turbulentie met 97%, gemiddelde tot zware turbulentie met 127% en ernstige turbulentie met 149%. Oef.

Angst

“Voor de meeste passagiers is lichte turbulentie niets meer dan een ongemak dat vliegen wat minder comfortabel maakt, maar voor nerveuze vliegers kan lichte turbulentie al angst opwekken. Maar zelfs de meest doorgewinterde vliegers zullen gealarmeerd raken door het vooruitzicht dat de kans op het soort turbulentie dat regelmatig zorgt voor ziekenhuisopnames met 149% toeneemt”, zegt hoofdonderzoeker Paul Williams.

Langere vluchten

En er is nog meer slecht nieuws voor de luchtvaart. De klimaatverandering zorgt voor langere vluchten, meer onderhoud aan vliegtuigen, meer bezine-consumptie en -uitstoot omdat piloten zware turbulentie altijd proberen te ontwijken.

