Oppassen morgenochtend: code geel afgegeven voor heel Nederland

Oppassen als je vanavond nog de weg op gaat of als je morgenochtend vroeg de auto in stapt. Er is zojuist door het KNMI een code geel afgegeven voor het hele land.

Verkeersdeelnemers wordt geadviseerd de snelheid en het rijgedrag aan te passen aan de risico’s omdat het erg glad kan zijn.

Meer sneeuw

De gladheid gaat samen met kans op winterse buien in het land. De temperatuur varieert van -1 tot -6 graden, daarbij is er kans op dichte mist in het oosten en zuidoosten van het land, aldus Weerplaza. Maandag overdag kan de temperatuur oplopen tot zo’n 3 graden. Maar de nodige maatregelen worden ook getroffen. Door de gladheid is er inmiddels al ruim acht miljoen kilo zout gestrooid op de wegen, aldus Rijkswaterstaat.

Drukker, drukst

De VID verwacht een drukke ochtendspits maandag. “Verder is het ook goed om rekening te houden met de laagstaande zon, want die kan zich maandagochtend even laten zien.”

Bron: KNMI. Beeld: iStock