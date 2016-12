Het huis van Libelle’s Linda is op het eerste gezicht geen bende, maar zodra je een kastje of een la opentrekt komt de rommel je tegemoet. Een grote opruimactie is dus hoognodig, maar vind daar maar eens tijd voor met een baby, een baan en een druk sociaal leven. Voor Libelle ging ze de uitdaging aan om elke dag minimaal een uur op te ruimen.

Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd, hoor je vaak. En andersom is het net zo: is je huis een bende, dan wordt het in je hoofd ook snel een chaos. Als ik door ons huis loop, wordt mijn aandacht alle kanten opgetrokken. Naar de berg kleding in mijn kast die echt uitgezocht moet worden, naar de rommelige trapkast waarin ik nooit kan vinden wat ik zoek, en naar de stapel tijdschriften die al heel lang ongelezen op tafel ligt.

Hoog tijd dus voor een grote opruimchallenge: 7 dagen lang ga ik een uur per dag opruimen. En dan niet de dagelijkse rommel. Nee, dit ‘power hour’ besteed ik alleen aan opruimklusjes die al máánden op me liggen te wachten.

Dag 1

Ik begin ’s ochtends met het maken van een to-do-lijstje. Ik plan voor elke dag 1 klus:

– Kledingkast uitruimen

– Stapels papier en tijdschriften op tafel uitzoeken

– Keukenkastjes netjes maken

– Trapkast opruimen

– Zolder

– Badkamerkastje opruimen

– Dressoir opruimen

Overdag lukt het niet om tijd te maken voor mijn opruimchallenge, dus ik begin ’s avonds als mijn zoontje op bed ligt. Ik pak gelijk mijn grootste ergernis aan: de overvolle kledingkast. Zomer-, winter- en zwangerschapskleding, alles ligt door de war. Geleende spullen, nieuwe kleren met het kaartje er nog aan en oude troep: het is één grote berg kleding. Na 60 minuten uitruimen ben ik pas op de helft van de kast. Morgen verder!

Dag 2

Door met de kledingkast. Na een uur en 20 minuutjes ‘verlenging’ is de klus geklaard. De opbrengst: 6 volle plastic tassen die weg kunnen. Ik mag het eerste item van mijn to-do-lijst strepen en dat voelt best lekker!

Dag 3

Ik ben na het eten nét iets te lang op de bank blijven zitten, waardoor ik pas om 21.00 uur begin met mijn opruimklus: de stapels papier en tijdschriften op tafel. Het lijkt een klein klusje, maar ik ben er toch lang mee bezig, vooral omdat ik af en toe door een tijdschrift begin te bladeren. Maar voilà, na anderhalf uur is de tafel helemaal leeg en de papierbak vol.

Dag 4

Vandaag op het programma: de keukenkastjes. Die moeten nodig opnieuw ingericht worden, want we hebben plek nodig voor alle slabbetjes, flesjes en ander babyservies. Terwijl ik lekker bezig ben, bedenk ik me dat ik de kastjes ook gelijk babyproof kan maken – voor als de kleine straks gaat kruipen. Alle dure breekbare spullen gaan in de hoge kastjes, en al het keukentextiel en plastic spul in de lage kastjes. Mooi meegenomen!

Dag 5

Mijn man helpt vandaag mee, dus we pakken een grote klus aan: de trapkast. Onze trapkast is een bende en staat vol met ondefinieerbare spullen. Als je de stofzuiger eruit probeert te halen, dan kiepert er altijd een emmer, een dweil of een stapel potten om. We halen ‘m helemaal leeg. Wat een troep komt eruit: de halve woonkamer staat vol. Uiteindelijk zijn we samen 1,5 uur bezig, maar wat zijn we blij met het resultaat!

Dag 6

Het lukt me vandaag niet om een uur vrij te plannen voor de opruimchallenge. Overdag heb ik een heleboel afspraken en ’s avonds een etentje met vrienden. Ik baal ervan, maar omdat we gisteren een half uur langer zijn doorgegaan, kan ik het voor mezelf goedpraten.

Dag 7

Het volgende punt op mijn to-do-lijst is de zolder. Maar dat is zo’n enorme klus, dat ik even smokkel en een kleiner klusje pak: het badkamerkastje. Ik pak er een vuilniszak bij en gooi alle opgedroogde crèmes en ongebruikte monstertjes weg. En kijk nou, daar kom ik opeens die lekkere bodylotion tegen die ik al weken kwijt was! Na een uur en 10 minuten is het kastje weer netjes.

Het resultaat

Opruimen is eigenlijk net als sporten: je begint met frisse tegenzin, maar achteraf geeft het je een enorm goed gevoel. In een week tijd heb ik 8 uur lang opgeruimd. Dat is een hele werkdag! En wat ben ik blij met het resultaat, ook al heb ik niet mijn hele to-do-lijst afgekregen. Maar what was I thinking: de zolder binnen een uurtje opruimen? Dat gaat dus nooit lukken.

Expert aan het woord

Ik ben benieuwd of ik mijn challenge goed heb aangepakt en bel met opruimcoach Els Jacobs van De Huishoudcoach. “Het is heel goed dat je een tijdslimiet hebt aangehouden”, zegt Jacobs. “Maar een uur is lang! Dat is best lastig om vol te houden. Ik zou aanraden om elke dag een kwartiertje op te ruimen. In een kwartier doe je misschien maar 1 laatje, of een stukje van een plank, maar dat moet je dan maar even accepteren. De volgende dag ga je weer verder en uiteindelijk heb je een hele kast opgeruimd.” Wil je het groter aanpakken? “Kies dan voor een weekenddag en plan 1,5 of 2 uur in om op te ruimen. Dan kun je echt even doorhalen. Maar het ligt er maar net aan hoeveel tijd je kunt vrijmaken.”

Begin klein

Je houdt het beter vol als je heel klein begint, zegt Jacobs. “Kies dus voor een bakje met pennen om op te ruimen, of de bestekla, of een plankje in de badkamerkast. En kies voor een plek waar je vaak komt, zodat je het resultaat ook echt ziet. Als je de volgende dag weer in je badkamer komt en ziet: hee, dat is mooi opgeruimd, dan werkt dat motiverend. Begin dus niet op een plek waar je nooit komt, zoals de kelder of de zolder.”

Neem beslissingen

Nog een belangrijke tip: neem over elk ding dat je opruimt daadwerkelijk een besluit. “Alle spullen die je nog op moet ruimen, zijn uitgestelde beslissingen. Die werken als een soort knipperlichtjes in je hoofd. Bedenk dus per item of je het nog gebruikt, of dat het weg kan. Het maakt niet uit wát je beslist, áls je maar actief een beslissing neemt. Als je het alleen maar verplaatst, zonder er een besluit over te nemen, dan krijg je een doorschuifsysteem.”

Ontspannen in je eigen huis

Hoe meer je opruimt, hoe meer knipperlichtjes in je hoofd doven. “En dat geeft echt een heel fijn gevoel, een gevoel van controle. Het gaat niet om die kastjes, maar het gaat erom dat jij weer kunt ontspannen in je eigen huis, in plaats van dat je steeds denkt aan alles wat je nog moet doen.”

Zelf aan de slag

Wil je zelf ook eens een opruimchallenge doen? Hier vind je een overzicht met praktische tips van de Huishoudcoach, of bekijk deze video met 4 tips van Linda.

Beeld: iStock