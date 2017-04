Zó overleef je een koude Vrijmarkt tijdens Koningsdag

Brrr, de weersverwachting voor Koningsdag is niet al te best. Ondanks dat het zonnetje wel zal schijnen, wordt het toch erg k-k-koud, meldt Weeronline. Het zou donderdag zelfs kouder worden dan afgelopen Kerst! Je zal maar de hele dag met je kraampje buiten moeten staan…

Volgens de voorspellingen wordt het donderdag slechts 9 à 10 graden, terwijl het normaal deze periode zo’n 16 graden zou moeten zijn. Er staat ook nog eens een stevig windje, waardoor de gevoelstemperatuur slechts ongeveer 5 graden wordt. En er kunnen zelfs wat buien vallen. Al met al geen beste omstandigheden om de hele dag buiten te staan op de Vrijmarkt…

Tips tegen de kou

Laat jij je niet uit het veld slaan en ga je gewoon dapper in de kou je spulletjes verkopen? Met deze tips kom je de dag wel door:

De belangrijkste tip: kleed je warm aan! Een hemdje, daaroverheen iets met lange mouwen, daaroverheen nog een dikke trui of een vest. En een winterjas, sjaal en handschoenen kunnen ook zeker geen kwaad!

Draag dubbele sokken en waterdichte schoenen, bijvoorbeeld regenlaarzen. Koude tenen of natte sokken zijn funest.

Zorg er sowieso voor dat je niet nat wordt: zet een partytent op, span een zeiltje over je kraampje, neem paraplu’s mee of draag een poncho. Als je kleding doorweekt is van de regen, kun je beter thuis even thuis wat droogs aantrekken, anders wordt het echt bibberen.

Kies een plek op de Vrijmarkt waar je niet op de wind staat. Met een beetje geluk blijven veel andere verkopers thuis omdat ze geen zin hebben in de kou en kun jij dus een goed plekje uitzoeken.

Knip 2 armgaten en een gat voor je hoofd in een grote vuilniszak en trek ‘m aan onder je jas. Het helpt tegen de wind.

Neem voor de zekerheid een plaid of een fleece dekentje mee. Klinkt misschien overdreven, maar het is echt geen overbodige luxe!

Ga niet op de koude grond zitten, maar zorg voor een krukje of klapstoel.

Vul een grote thermoskan met hete thee of koffie. Zo kun je je lijf van binnen even opwarmen als het echt nodig is.

Zorg dat je genoeg te eten bij je hebt. Of haal op de Vrijmarkt (iets warms) te eten. Honger doet je geen goed op zo’n koude dag: houd het kacheltje van binnen lekker brandend!

Drink juist niet te veel alcohol, waarschuwt het Rode Kruis. “Het lijkt misschien dat je het door het drinken van veel alcohol warmer krijgt, maar je lichaam koelt daardoor juist verder af.”

Zet een muziekje aan en dans, spring en beweeg!

De artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Speciaal voor de 50e verjaardag van onze koning is het boek Een koning om in te lijsten uitgebracht, dat een ontzettend leuk inkijkje geeft in het leven van onze koning. Je kunt het hier kopen voor slechts €19.95. Het wordt gratis thuisbezorgd.

LEES OOK:

Bron: Weeronline. Beeld: ANP