Zoveel paaseitjes moet je eten om één kilo aan te komen

Nu Pasen in aantocht is kunnen we er niet meer omheen: paaseitjes zijn overal. En omdat we er stiekem altijd te veel van eten, vragen we ons af: hoeveel kom je eigenlijk aan van paaseitjes?

Als je voortdurend paaseitjes zou snoepen zonder je eetpatroon aan te passen, dan ben je (heel logisch) ongezond aan het eten en dan kom je aan. Om echt een kilo aan te komen, moet je volgens hoogleraar Voeding en Gezondheid Jaap Seidell ongeveer 7000 calorieën extra eten.

In een paaseitje zitten ongeveer 47 calorieën. Dus je moet ongeveer 150 stuks eten wil je een kilo aankomen (afhankelijk van je stofwisseling) laat Jaap aan RTL Nieuws weten.

Stel: je eet rond de 47 paaseitjes in een maand. Dan krijg je per dag ‘maar’ 70 calorieën te veel binnen. Als je het daarbij houdt, word je dus niet direct dik van deze chocoladelekkernij. Wat dat betreft hoeven we ons dus niet al te veel zorgen te maken, gelukkig.

Bron: rtlnieuws.nl. Beeld: iStock