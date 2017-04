Is Pasen voor jou gewoon een lekker lang weekend? Of dompel jij je helemaal onder in al die fijne paastradities en liggen de eieren al verstopt in de tuin?

Wanneer is het Pasen?

Pasen valt elk jaar op een andere datum. Soms vroeg, soms laat. Dat heeft te maken met wanneer de eerste volle maan in de lente verschijnt; de zondag daarná is het Pasen. Dit jaar valt Eerste Paasdag op 16 april.

Ei, ei, ei…

Eieren eten we omdat ze een symbool zijn van nieuw leven. Boeren verstopten vroeger eieren op hun akkers: daar zou de grond vruchtbaarder van worden. Wij verstoppen ze nu in de tuin en dat vinden we óók best een serieuze zaak. Want we willen zo graag winnen dat we er zelfs voor vals spelen, zo blijkt uit een onderzoek van HEMA (2016). Wist je dat één op de vier vrouwen stiekem in de gaten houdt waar de paashaas zijn eieren verstopt? En de mannen bespioneren het haasje helemaal goed want daarvan speelt zelfs meer dan de helft vals.

Paastak: hoe voller hoe beter

Nog zo’n symbool van vruchtbaarheid: een tak die mooi uitloopt. En die zetten we graag in een vaas. Echte paasliefhebbers gaan helemaal los en versieren de paastakken met paaseieren, kuikentjes, en glazen hangers. Natuurlijk wordt de tafel mooi gedekt met servies, servetten en kaarsen in heldere kleuren en pasteltinten. Paastakken van de kronkelwilg kunnen na Tweede Paasdag de tuin in. Knip de tak schuin af en steek hem stevig in de grond. Dan kan de tak uitgroeien tot een metershoge boom!

De paashaas bestaat

De paashaas een fabeltje? Echt niet. Dit jaar heeft hij zijn hele familie meegebracht. Ze helpen je met het versieren van je huis, verstoppen de eieren en zorgen ervoor dat het hele gezin er op z’n paasbest uitziet…

Maak hier kennis met de familie Paashaas:

Chocolade-eitjes record

Nederlanders hebben gemiddeld al 34 chocolade-eitjes op voor het Pasen is, en dan eten ze er tijdens de paasdagen nog eens 13, blijkt uit onderzoek van HEMA (2016). Raak je uitgekeken op melk, puur en wit? Geen nood. Elk jaar komen er weer nieuwe smaken bij, zoals melk-karamel-zeezout, extra puur en melk-kokos.

