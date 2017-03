Dít is de paassnack met de minste calorieën

Elke feestdag is een goede reden om net een beetje extra te snoepen. En met Pasen al helemaal! De winkels liggen al maanden vol met paaseitjes, paashazen en broodhaantjes. Maar hoeveel calorieën bevatten deze paassnacks nou echt?

Eigenlijk moet je er ook helemaal niet aan willen denken als je geniet van je lekkere paassnacks, maar toch willen we stiekem wel weten welke snack we dan het beste kunnen eten omdat deze de minste calorieën bevat. Neem je dat verse gekookte eitje (zie video) wel of niet bij de brunch?

Paashazen

Een paaseitje bevat op zich helemaal niet zo heel veel calorieën, maar zie het maar eens bij een paasei te houden. In dit geval zou je gemiddeld 38 calorieën binnenkrijgen. Dat valt dus nog wel te overzien, maar die paashazen dat zijn eigenlijk pas echt de boosdoeners. Een haas bevat 1106 calorieën. Dat is toch echt niet zo’n heel goed idee om in een keer op te eten. En voor een paascakeje bij de koffie kun je ook al wel 131 calorieën rekenen.

Brunch

En dan hebben we het nog niet eens over al die lekkere dingen die je tijdens de brunch te wachten staan. Zo’n gezellig broodje in de vorm van een haantje bevat al snel 131 kcal, een sneetje paasstol 155 kcal en als je daar ook nog eens een lekker gekookt eitje bij koopt ben je ook alweer 64 kcal verder. Maar… Het is maar één keer Pasen elk jaar dus daar gaan we dan toch niet moeilijk over doen?

