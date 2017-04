Deze stylingtips lukken altijd: zó maak je je paastafel gezellig

Vers gebakken broodjes, een heerlijke quiche, of zalmrolletjes met bieslook en roomkaas: kom maar door met die paasbrunch! Met deze stylingtips en handige trucjes (en de leuke spullen van HEMA) wordt aanschuiven een feestje.

Libelle samen met HEMA

Zeg ’t met bloemen

Pasen en lente horen bij elkaar. Met één of twee (zelf geknutselde) vogelnestjes op tafel – gevuld met versierde eieren of lekkere chocoladevarianten – en viooltjes, narcissen, tulpen of gerbera’s haal je het voorjaar in huis. Meerdere kleine vaasjes (beschilder zelf glazen potjes!) op tafel geven een feestelijke uitstraling. Als center piece kies je een grote vaas paastakken die je volhangt met paasdeco’s of strikjes. Liever iets anders? Zet dan takken wilgenkatjes, roze sierkers of bloeiende forsythia op tafel.

Matching kleuren

Lichtroze, babyblauw, mintgroen en natuurlijk (zacht)geel, dé paaskleur bij uitstek die staat voor zon, licht, leven en lente: het zijn dit seizoen vooral pastelkleuren waarmee je de paastafel sfeervol aankleedt. Kies voor één tint, of combineer ze juist. En ben je op zoek naar net wat meer body, pas dan deze stylingtip toe: soms kan één felle accentkleur je tafel net die boost geven die het nog nodig heeft. Denk dan bijvoorbeeld aan felroze eieren, knalgroene servetten of oranje kaarsen.

Serviesgoed in de mix

Combineer ook met je servies. Dek je tafel bijvoorbeeld stijlvol met het sterke en duurzame bamboeservies van HEMA en combineer met luxe, witte borden. Voor ieder gerecht is er een ander bordje. Kies voor glazen met reliëf en een bijbehorende karaf gevuld met verse jus of paaspunch (prosecco met stukjes fruit). Ook deze stylingtip is leuk: geef iedereen een andere kop en schotel, maar kies dan wel voor één kleur. Ruimtegebrek op tafel? Gebruik etagères! Bestek bind je feestelijk samen met lint of raffia.

Alles voor een mooi en gezellig Pasen

Bij HEMA vind je echt álles om je paasontbijt of –brunch tot een groot succes te maken. Van servies tot linnengoed, van chocolade-eitjes tot decoraties. En alles combineert geweldig met elkaar. Kijk snel hieronder of op www.hema.nl.

