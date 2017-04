Niet voor te stellen: het paasweekend wordt fris mét kans op buien

Vandaag is het maar wat genieten van het mooie weer, met bijna in het hele land temperaturen hoger dan 20 graden. Maar dat heerlijke weer slaat morgen opeens om.

De temperatuur gaat opeens flink omlaag en donderdag wordt het zelfs maar 10-12 graden, dat is kouder dan dat het normaal in deze tijd van het jaar is.

Leuk voor de lente: zó kweek je je eigen tuinkers.

Jassen weer aan

Het is nu niet voor te stellen, met die warmte, maar toch is het zo. Woensdag is het onstuimig met een (vrij) krachtige westenwind en perioden met regen. Ook donderdag worden enkele buien verwacht. In het paasweekend blijft het waarschijnlijk fris. Of we dan ook zo lekker op een terras kunnen zitten, is dus nog maar de vraag. Normaal gesproken is het half april zo’n 12-14 graden, maar het lijkt er niet op dat we dat met Pasen gaan meemaken.

Wil je toch plannen maken buiten? Dit jaar lijkt vooral op Paasmaandag in de middag de zon te schijnen en dan is het heerlijk weer voor een wandeling.

Bron: Weer Online. Beeld: Getty