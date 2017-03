De kracht van pindakaas: waarom dit hét goedje is voor in het huishouden

Met pindakaas kun je echt van alles doen. Je kunt het natuurlijk op je brood smeren, er een gezonde shake van maken (zie video) óf het gebruiken in het huishouden. Ja, echt!

Je zou het niet zo snel denken, maar pindakaas is verrassend handig om te gebruiken in het huishouden. Je kunt er niet alleen leer mee schoonmaken, het gebruiken als scheerschuim (bah) en stickers mee los krijgen, maar er is nog meer.

Kauwgom

Als je het wilt proberen, kun je het beste natuurlijke pindakaas gebruiken, zonder stukjes en toegevoegde ingrediënten. En dan kun je het broodbeleg dus voor heel veel verschillende dingen gebruiken. Je kunt er bijvoorbeeld kauwgom mee uit een kleed of uit je haar verwijderen, maar het werkt ook heel goed om muizen in een muizenval te lokken. En blijft de lucht van het eten hangen in de keuken? Door een beetje pindakaas te verhitten in een pan, zal dat snel verdwijnen.

Houten meubels

Zit er een kras op een van je houten meubels? Je raadt het al: pindakaas. Smeer een beetje van het goedje (zonder stukjes!) op de plank en laat het een uur lang intrekken. Maak het daarna voorzichtig schoon en de kans is groot dat de kras verdwenen is. Het broodbeleg is daarnaast ook nog eens hét middel om lijm mee van je vingers te krijgen na een knutseluurtje. Zo zie je maar dat zo’n potje in de kast overal handig voor kan zijn.



