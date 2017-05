Dít is volgens Pinterest de grootste badkamertrend van deze zomer

Waar we de afgelopen jaren nog strakke, witte badkamers zagen, lijkt dat dit seizoen te veranderen. Op Pinterest zien we opeens veel groen terugkomen in de badkamers en van die badkamertrend worden we best vrolijk. En dan pakken we maar meteen de tegels ook aan (zie video).

Nee, geen groen bad of kastje, maar wat we veel terug zien, zijn planten in de badkamer. Echte, groene planten. Klinkt gek, maar het zorgt juist voor een hele leuke sfeer in de badkamer. Luchtzuiverende planten zijn goede planten voor in deze ruimte, omdat ze niet alleen de lucht opschonen, maar ook nog eens heel weinig water nodig hebben. Zo ziet dat er dan uit in je badkamer:

Bron en beeld: Pinterest.