Zo maak je een pizza in een mok (in 5 minuten!)

Als je NU een pizza wil eten, kun je er natuurlijk eentje bestellen, maar deze pizza in een mok is een stuk origineler én in 5 minuten(!) klaar. En heb je nog een restje over? Met de tips uit bovenstaande video smaakt-ie morgen ook nog kakelvers.

Het recept is van foodblogger Gemma Stafford, die werkelijk álles in een mok kan maken.

Dit heb je nodig:

4 el meel

een snufje bakpoeder

Een snufje baking soda (zuiveringszout)

Een snufje zout

3 el melk

1 el olijfolie

1 el tomatensaus

1 el geraspte kaas

5 kleine plakjes pepperoni

½ tl gedroogde Italiaanse kruiden

Zo maak je het:

Mix het meel, de olijfolie, het bakpoeder, het zuiveringszout en het snufje zout in een mok die geschikt is voor de magnetron. Voeg daarna de melk toe en roer goed zodat er geen klontjes ontstaan. Breng vervolgens een laagje tomatensaus aan (niet roeren!) en verdeel daarover de kaas, peperoni, de kruiden. Zet de mok 1 minuut en 10-20 seconden in de magnetron (gebaseerd op een magnetron van 1200W) en klaar is Kees! Dat is nog eens een pizza pronto.

Hierna nog zin in een lekker toetje? In 5 minuten heb je ook een chocoladetaart in een mok op tafel staan.

De mooiste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Metro. Beeld: Youtube