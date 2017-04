Deze 3 verrassende ingrediënten brengen je favoriete plant weer tot leven

Voor iedereen met planten in huis is het zo jammer als je ze ziet slinken en verpieteren. Of je nu vergeten bent om je favoriete plant water te geven of dat je ‘m op de verkeerde plek hebt gezet. Geef niet op en gooi ‘m zeker niet weg.

Tuinvlogger Loes heeft veel verzorgingstips in de video.

Alles in de blender

Bij de website BrightSide hebben ze dé oplossing gevonden om je wegkwijnende kamerplant nieuw leven in te blazen. Dat doe je met deze 3 verrassende ingrediënten:

Een bananenschil gemalen koffie 1 of 2 lege eierschalen

Doe alles in een blender. Voeg een beetje water toe en mixen maar. Verdeel dit magische goedje vervolgens op de potgrond van je plant. Je groene vriend staat snel weer te stralen.

Bron: Brightside, Beeld: iStock