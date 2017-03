Politie waarschuwt: pas op voor takjes bij de voordeur

Eerst waren het briefjes tussen de deur, maar nu zijn het takjes die worden gebruikt om huizen te markeren voor woninginbraak. Wil je meteen de sleutels beter verstoppen? Daar is een handig trucje voor (zie video)!

Inbrekers leggen de takjes bij de voordeur om te zien of iemand langdurig afwezig is of niet. Ligt het takje een aantal dagen later nog op dezelfde plek, dan weten ze dat er niemand thuis is en dat er dus een kleine kans is dat ze betrapt worden.

Melding

In Huizen heeft de politie al een aantal meldingen van takjes bij de voordeur gekregen en daarom waarschuwen ze nu om extra alert te zijn. Vind je een takje voor je deur? Schakel dan meteen de politie in. Mocht je een paar dagen weggaan, dan is het ook verstandig om de buren de voordeur in de gaten te laten houden.



Bron: Radio1.nl. Beeld: politie Huizen