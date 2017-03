Populaire zwemmende varkentjes gestorven na het drinken van alcohol

Op de Bahama’s zijn onlangs zeven zwemmende varkentjes overleden. Toeristen zouden de varkentjes alcohol hebben gevoerd. De lokale minister van Landbouw is nu van plan om het voederen te verbieden.

Bier en rum

Eén van de eigenaars van de varkens, Wayde Nixon, vertelt aan The Nassau Guardian: “De varkentjes hebben verkeerde voeding gekregen. We hebben die dieren al bijna dertig jaar en dit is nog nooit gebeurd. Het loopt de spuigaten uit met mensen die eten meebrengen, de dieren bier en rum geven en zelfs een ritje maken op hun rug, noem maar op.”

Volgens Nixon zijn er nog vijftien varkentjes in leven. Zij zouden nog steeds gezond rondlopen op het strand en zwemmen in het water.

Bron: The Nassau Guardian. Beeld: KIJK