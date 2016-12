Het nemen van een hond is net zo leuk als het bedenken van een naam voor je lieve viervoeter. Maar waar heb je inspiratie gezocht voor de naam van je hond? En heb je voor een originele of een gangbare hondennaam gekozen? Hoe origineel jouw hondennaam is kun je hieronder bekijken.

Royal Canin heeft in samenwerking met de website Hondenpage de meest populaire hondennamen op een rijtje gezet. De website heeft de lijst gebaseerd op de hondennamen die baasjes bij hun op de website hebben ingevoerd.

Met stip op de 1e plek in de lijst staat de meisjes hondennaam Luna. Dus wees vooral niet verbaasd als je je speeltje of stok in het bos niet van jouw Luna, maar van een andere viervoeter krijgt aangeboden. Op de 2e plek prijkt Lady, en op de 3e plek Senna. Bij de jongensnamen voor honden doet Spike het het allerbeste, op de 1e plek staat Rocky en op de 3e de stoere jongensnaam Boris.

De volledige top-10 meisjeshondennamen is:

1. Luna

2. Lady

3. Senna

4. Bailey

5. Lola

6. Beau

7. Tessa

8. Tess

9. Nina

10. Donna

En de top-10 jongenshondennamen:

1. Spike

2. Rocky

3. Boris

4. Bobby

5. Binky

6. Toby

7. Hummer

8. Rakker

9. Sem

10. Jack

Bron: Famme.nl. Beeld: iStock