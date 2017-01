Dít zijn de populairste hondenrassen in Nederland

We zijn dol op die trouwe viervoeters (kijk nou hoe leuk de hond in bovenstaande video is!). In Nederland wonen nar schatting ongeveer 2,2 miljoen honden. Maar één soort komt ’t vaakst voor.

De lijst met populairste hondenrassen bevat alleen rashonden en is samengesteld door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Zij houden bij hoeveel nieuwe pups ingeschreven worden in Nederland.

Het meest voorkomende hondenras is de Labrador Retriever. Deze honden staan bekend om hun lieve karakter en dat ze heel goed met kinderen overweg kunnen. Tweede in de lijst is de trouwe en actieve Duitse Herder. Dit zijn hele slimme honden die ook heel gehoorzaam kunnen zijn, als ze goed worden opgevoed. De Golden Retriever is nummer 3. Deze mooie, langharige honden zijn ook geliefd in gezinnen. Het zijn echte gezelschapsdieren. Vroeger haalden ze bij de jacht altijd de neergeschoten vogels op, die zo veel mogelijk intact moesten blijven. Daarom bijten ze niet snel door. De Berner Sennenhond is ook erg populair. Het is een wat rustige familiehond, een echte beer als hij volwassen is. Maar ze houden niet erg van rennen in het bos: ze liggen liever te rollen op de grond. De Staffordshire Bull Terrier is ook erg geliefd. Deze kleine honden zijn wel erg sterk – dus je moet ze goed opvoeden, wil je niet in de problemen komen. De Engelse Bulldog wordt ook vaak geroemd om zijn liefheid. Maar dit ras heeft ook veel aandacht nodig – dus laat ‘m niet te lang alleen. De Chihuahua is ook een topper: dit kleine viertoetertje gedraagt zich perfect bij kinderen en kan makkelijk overal mee naartoe. En dapper zijn ze zeker: ze zijn voor niemand echt bang.

Bron: Honden Verzekering Info. Beeld: iStock