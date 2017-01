Even wegdromen: dit is het populairste strand op Pinterest

Misschien heb je nog nooit van de Marieta eilanden gehoord, maar als je de beelden van dit prachtige strand eenmaal hebt gezien, vergeet je ze nooit meer.

Dit Mexicaanse witte zandstrand ligt verscholen in een soort gat op het eiland en wordt ook wel ‘Playa del amor’ genoemd. En als je ziet begrijp je meteen waarom, want is er iets romantischer dan dit? De reden dat dit strand er zo bijzonder uit ziet, is echter een stuk minder romantisch. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruikte de Mexicaanse regering het eiland om te oefenen met bombarderen. Het ‘gat’ boven het strand is een gevolg van een van die bombardementen.

Verborgen tunnel

Om er te komen moet je overigens wel wat moeite doen; het strand is alleen bereikbaar door onder water te zwemmen. Je moet door een soort verborgen tunnel die uitkomt op het strand. Het water is warm, het zand is zacht en het wordt ook nog eens omringd door koraalriffen die smeken om snorkelen.

Dus wanneer gaan we?

The countdown is on. Just 9 weeks until I’m here with @h_hakes85. 😎 #Sayulita #MarietaIslands #Mexico #HiddenBeach Een foto die is geplaatst door Jess Davis (@jesssdavisss) op 19 Jan 2017 om 9:19 PST

#tbt We swam through a tiny hole out in the middle of the ocean to find “Love Beach” in the #MarietaIslands off the coast of #Sayulita. The National Park was recently closed due to too much tourism and damage to the ecosystem. Hope that it repairs soon so that people can continue to mindfully enjoy this beautiful place. Een foto die is geplaatst door Kimoon Kim (@kimooner) op 14 Jul 2016 om 1:13 PDT

