Deze populaire trendkleur mag niet in jouw interieur ontbreken

Kunnen de muren in jouw huis wel een opfrisbeurtje gebruiken? Er is een trendkleur die het op dit moment heel goed doet op Instagram en die zeker ook bij jouw interieur past. En je kunt het kussentje uit de video ook heel goed in deze kleur maken.

De kleur die je dit seizoen heel veel terug ziet in de interieurtrends is ‘Denim Drift’. Een blauwgrijze kleur, wat de naam natuurlijk al een beetje verklapt. Het is niet een heel uitgesproken kleur, maar net wat origineler dan de grijstinten die we de laatste jaren zagen. Het mooie van de kleur is dat het bij elk interieurtype past en je het ook voor alle ruimtes kunt gebruiken. Van een romantisch interieur tot een strak, modern huis: de kleur doet het altijd goed. Dat zie je goed in onderstaande beelden:

: P a i n t : Tijd voor wat nieuws. Denim Drift vs. Early Dew. #flexa #denimdrift #earlydew #muurverf Een bericht gedeeld door I n g e (@inge_kamminga) op 4 Okt 2016 om 1:36 PDT

AND IN THE BLUE CORNER // Demin Drift og den blå fargefamilien for 2017 #theknockoutqueen I år er det dronningen i det blå hjørnet som er vinneren. Gratulerer! Een bericht gedeeld door NordsjoNorge (@nordsjonorge) op 1 Okt 2016 om 2:52 PDT

Genieten, genieten…☀️☕️☕️zo gezellig met vriendin een terrasje pikkenfijne dag allemaal#beautifulday#spring#lentegevoel #terrasje#coffeetime #interior#denimdrift#flexa#lambrisering #blush#pinkish #nude#sun#nordic#scandinavian#binnenkijken#colors Een bericht gedeeld door INSTANT CRUSH (@instantcrush.nl) op 16 Mrt 2017 om 1:31 PDT

Hello room! #change#bedroom#interior#color#paint#denimdrift#loveit#sg#ikea#spotlight#dulux#singapore#weekend# Een bericht gedeeld door Madeni (@muddyknee) op 4 Mrt 2017 om 11:59 PST

DIY – lamper. Oppheng fra Biltema, ledning og lyspære fra Claes Ohlson #diy #skandinaviskehjem #lampe #nordsjö #rom123 #denimdrift Een bericht gedeeld door Sivelin Kjølstad (@_sivelin_) op 27 Feb 2017 om 5:56 PST

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.