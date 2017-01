Aáhw: puppy’s vinden het fijn als je tegen ze praat met een babystemmetje

Met een baby’tje in je armen schiet je stem zo een paar octaven de lucht in. Maar dat gekke babystemmetje blijken puppy’s óók heel fijn te vinden.

“Wieeee is de liefste baby? Wieee is de liefste? Jij hè? Jaaa, jij!” De meeste mensen praten tegen baby’s met een hoge stem terwijl ze de woorden heel langzaam en gearticuleerd uitspreken. Hoe gek dat stemmetje ook klinkt; het dient wel een doel. Pasgeborenen kunnen de woorden namelijk op die manier namelijk beter registreren.

Brave jongen

Nu blijkt uit een nieuw onderzoek dat dit ook zo werkt bij puppy’s. In het eerste deel van het experiment moesten de deelnemers een uitgeschreven tekst voorlezen aan foto’s van puppy’s. Die tekst had ongeveer deze strekking: “Hey! Hallo! Wie is er een brave jongen? Kom hier! Brave jongen! Ja! Kom hier lieverd. Wát een brave jongen!” Daarna werd het bandje afgespeeld voor honden en observeerden de onderzoekers hun reactie.

Aandachtiger

De onderzoekers ontdekten twee dingen. Ten eerste passen mensen hun stem aan op de leeftijd van de hond. Tegen puppy’s was hun stem veel hoger dan tegen oudere honden. En dat pakt toevallig heel erg goed uit voor puppy’s. Die luisterden namelijk veel aandachtiger wanneer er in een babystemmetje tegen ze werd gepraat.

Non-verbaal gezelschap

De onderzoekers hebben geen duidelijk aanwijsbare reden voor deze conclusie. Ze vermoeden dat dit komt doordat we in ons hoofd puppy’s net als baby’s scharen onder ‘non-verbaal gezelschap’ die heel misschien alleen maar een beetje-soort van begrijpen wat we bedoelen.

Bron: Science of Us. Beeld: iStock