Dit is de échte reden dat bruiloftsgasten een boeket vangen

Het trouwseizoen is geopend en voor alle single en ongetrouwde vrouwen staat dat gelijk aan boeketten vangen. Of je het nou leuk vindt of niet.

De een vertrapt bijna de andere bruiloftsgasten om het boeket te vangen, de ander wil het liefst dat de grond onder haar voeten open splijt als ze tegen wil en dank het bruidsboeket in haar schoot geworpen krijgt. Deze wat merkwaardige traditie komt oorspronkelijk uit Engeland. Tegenwoordig denken we dat degene die de bloemen vangt de volgende bruid is, maar vroeger was het niet meer dan een ordinaire afleidingsmanoeuvre.

Gekken

Vroeger geloofde men namelijk dat de bruid geluk gaf. Daarom probeerden ze soms wat van haar mee te krijgen door een stuk stof van haar bruidsjurk of haar boeket aan stukken te trekken. Je kunt je voorstellen wat voor narigheid dat opleverde – niet bepaald de mooiste dag van je leven. De bruid gooide daarom haar bruidsboeket in de lucht; om de gekken af te leiden en zo de huwelijksdag zonder kleerscheuren te overleven.

