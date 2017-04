Dít is waarom we Goede Vrijdag vieren

Elk jaar weer is de vrijdag vóór Pasen speciaal: we vieren dan Goede Vrijdag. Maar valt er eigenlijk wel wat te vieren op deze dag? En zo ja, wat vieren we dan precies?

Allereerst: Goede Vrijdag is een christelijke feestdag.

Stil

Op deze dag wordt de kruisiging van Jezus herdacht. Dit zou plaats hebben gevonden op de heuvel Golgotha nabij Jeruzalem. Hierom luiden de klokken op deze dag niet voordat de dienst in de kerk begint; dit is een teken van rouw.

Goed

Maar waarom noemen we de dag dan ‘goed’? Christenen geloven dat Jezus’ vrijwillige dood betekende dat dit offer een verzoening is met God. Het is dus, anders gezegd, een herdenking van de verlossing van de zonde.

En de andere dagen

Voorafgaand aan Goede Vrijdag is het Witte Donderdag: dan wordt het Laatste Avondmaal van Jezus herdacht. Minder bekend is Stille Zaterdag (ook wel paaszaterdag genoemd): jawel, de dag ná Goede Vrijdag. We vieren dan dat Jezus Christus is herrezen uit de dood. En daarna? Dan is het Pasen. Dat is de belangrijkste feestdag van de christenen: op deze twee dagen wordt gevierd dat Jezus uit de dood is opgestaan, drie dagen na zijn kruisiging, dus. Pasen is tevens het einde van een 40 dagen durende periode van vasten en berouw, die begint op aswoensdag.

Bron: Kunst & Cultuur Info. Beeld: Getty