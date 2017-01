Opmerkelijk: dit is de reden dat vrouwen meer betalen bij de kapper dan mannen

Het is je vast weleens opgevallen dat mannen doorgaans niet veel betalen bij de kapper. Voor een wasbeurt en een knipbeurt zijn ze vaak niet meer dan 20 euro kwijt. Maar hoe kan het dat vrouwen voor exact dezelfde knipbeurt vaak het dubbele moeten betalen?

Een rapport van de USB Bank toonde het vorig jaar al aan: vrouwen betalen meer bij de kapper dan mannen. Waar vrouwen gemiddeld 40 euro betalen zijn mannen vaak niet meer dan 25 euro kwijt.

Vroeger

De reden hiervoor? Volgens Stéphane Coigné, voorzitter van de unie van Belgische kappers, heeft het vermoedelijk te maken met de kapperszaken van vroeger. “Vroeger waren er alleen aparte vrouwen- of herenkapperszaken. Je had zelfs 2 verschillende diploma’s: een voor herenkappers en een voor vrouwenkappers,” zo vertelt ze aan de Belgische krant De Morgen.

Verouderd

Daarnaast stelde de Belgische staat een formule op voor mannen- en vrouwenskapsel, om kappers te belasten. Daarin wordt aangegeven dat een vrouwenkapsel veel meer werk inhoudt, en dus als duurder wordt aangerekend bij de belastingaangifte. Nogal ouderwets, geven de kappers zelf toe. Zeker wanneer een vrouw de kapperszaak binnenstapt om alleen haar puntjes te laten bijknippen.

Discriminatie

Waar het dus op neerkomt is dat klanten moeten betalen volgens geslacht, en dat is eigenlijk regelrechte discriminatie, vindt ook Coigné. In Denemarken besliste de Raad voor Gelijke Kansen al dat betalen op basis van geslacht discriminerend is. Toch komt het nog steeds veel voor. Vrouwen moeten niet alleen in een kapperszaak meer geld neerleggen, ook in een drogisterij of supermarkt betalen ze vaak meer voor vrouwenproducten.

Bron: HLN.be/De Morgen. Beeld: iStock