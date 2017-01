‘Redheads’ opgelet: de roodharige emoji komt eraan

Goed nieuws voor alle ‘meisjes met rode haren’: het lijkt erop dat 2018 het jaar wordt waarin er eindelijk een roodharige emoji verschijnt!

Volgende week houdt Apple een bijeenkomst waarin verschillende voorstellen voor nieuwe emoticons worden besproken. En de roodharige emoticon staat hoog op de agenda, meldt website Emojipedia. Volgens de site is het gebrek aan een roodharige emoji de meest gehoorde klacht van hun gebruikers.

🔴👤 Redheads: Would a new “Person w Red Hair” — be a suitable emoji implementation? Similar to 👱 Person w Blond Hair https://t.co/g3MMar4HWT pic.twitter.com/Uy3rx3IVIr — Emojipedia 📙 (@Emojipedia) January 19, 2017

Opties

Het is nog niet duidelijk hoe de roodharige emoji er precies uit komt te zien. Misschien worden het gewoon 2 plaatjes van een roodharig mannetje en een roodharig vrouwtje. Een andere optie is dat het mogelijk wordt om alle bestaande emoticons te voorzien van rood haar, net zoals nu al kan met blond, bruin of zwart haar. Die opties worden komende week dus besproken. Maar dat ie er komt, dat staat volgens Emojipedia wel vast!

Bron: Emojipedia. Beeld: ANP, Apple/Emojipedia