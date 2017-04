Extra kosten voor bellen en internet in buitenland afgeschaft: dít bespaar je

Een hoge telefoonrekening omdat je tijdens je vakantie in Frankrijk te lang Google Maps hebt gebruikt om de weg te vinden (zie video)? Dat is binnenkort verleden tijd. Het is nu écht rond: op 15 juni 2017 worden extra roamingkosten voor bellen en surfen via 4G in het buitenland definitief afgeschaft. Hoera!

In januari had de EU de wet waarin de roamingskosten worden afgeschaft al goedgekeurd, maar vandaag is het laatste formele akkoord gegeven. Uiterlijk 15 juni moeten de nieuwe regels ingaan en vanaf dat moment betaal je in een ander land in de EU dus evenveel voor je mobiele telefoongebruik als in Nederland.

Wat bespaar je?

Op dit moment is het nog zo dat je voor bellen in een ander EU-land maximaal 5 cent per minuut extra betaald. Voor smsjes betaal je 2 cent meer dan in je eigen land. Als je in een ander EU-land internet, betaal je nu maximaal 5 cent extra per MB. Die extra kosten vervallen dus: vanaf 15 juni betaal je gewoon hetzelfde tarief voor bellen, sms’en en internetten als in Nederland.

Bron: GVA. Beeld: Istock