Het gezegde luidt 'slapend rijk worden', maar de Amerikaanse Robert wordt staand rijk. Letterlijk. De New Yorker heeft eigen bedrijfje met… in de rij staan.

Idee

Met de lancering van de iPhone 5S in 2013 kreeg Robert Samuel het idee. Hij plaatste verschillende advertenties op de Amerikaanse Marktplaats met het aanbod om in de rij te staan voor iemand anders. Daarmee verdiende hij toen in korte tijd 325 dollar.

30 mensen in dienst

Dat succesje smaakte naar meer. Inmiddels heeft hij het bedrijf ‘Same Ole Line Dudes’ opgericht, heeft hij 30 mensen in dienst en draait wekelijks 2.000 dollar omzet. Sample sales, een ‘cronut’ of concertkaartje scoren? De ‘line dudes’ rekenen 45 dollar voor de eerste twee uur dat ze voor je in de rij staan. Elk halfuur daarna kost 10 dollar. Daarbovenop rekent Robert toeslagen voor slecht weer of snelle levering. Op één dag, toen ze in de rij stonden voor een iPhone, draaide hij 14.000 dollar (ruim 13.000 euro) omzet.

Saai beroep?

In de rij staan klinkt als een saai beroep, maar daar is Samuel het niet mee eens: “Je neemt een boek mee, je luistert wat muziek, of je speelt een app op je telefoon, er is genoeg te doen.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock