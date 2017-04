Dit is de verrassende reden waarom je altijd voor roze of rood snoep kiest

Rode snoepjes zijn altijd de eerste die uit de snoeppot gegeten worden. Is dat toeval? Nee, er blijkt een reden te zijn waarom we altijd roze of rood snoep kiezen. De snoepjes in de video kun je gelukkig zonder schuldgevoel eten.

Een psycholoog van de Universiteit van Oxford heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop onze hersenen smaak verwerken. Op basis daarvan kon de professor concluderen dat de reden waarom we altijd voor rode snoepjes kiezen al is bepaald door onze voorouders.

Honderden jaren

Fruit kleurt ook van groen naar rood als het rijp wordt en we associëren rood eten daarom dan ook al sinds honderden jaren met een zoete smaak. Uit onderzoek blijkt zelfs dat we rood eten 10 procent zoeter vinden smaken alleen door de kleur. En inderdaad: de rode zijn toch ook altijd echt het lekkerst?



Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

Bron: Realsimple.com. Beeld: iStock