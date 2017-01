Prachtig: Sahara bedekt met eerste sneeuw in 37 jaar

In de Sahara is een dik pak sneeuw gevallen. Ja, je leest het goed: in de Sahara! Dat komt maar zelden voor; de laatste keer dat de woestijn bedekt was met sneeuw, is 37 jaar geleden.

In december vielen er ook al een paar sneeuwvlokken, maar nu is de woestijn bij Ain Sefra in Algerije bedekt met een dikke laag sneeuw. De afgelopen dagen heeft het flink door gesneeuwd, waardoor er op sommige plekken zelfs een pak van een meter dik ligt. En dat leverde deze bijzondere plaatjes op.

#Algeria: the snow covering Sahara. camels seems to be happy pic.twitter.com/ZTo0L2b1oC — Tahar Hani (@taharhani) January 21, 2017

Chaos

Door de sneeuw is er een flinke chaos gestaan in Ain Sefra. De inwoners zijn totaal niet gewend aan sneeuw en de daarbij behorende gladde wegen. Veel verkeer is door de gladheid gestrand. Maar natuurlijk levert het ook een hoop sneeuwpret op: er wordt volop sleetje gereden op de duinen in de woestijn.

Bron: The Guardian. Beeld: Istock, Twitter