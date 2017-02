Deze 3 dingen kun je nog prima eten als er schimmel op zit

Schimmel is meestal een duidelijk signaal dat eten over de datum is en je bent dan ook snel geneigd om het in de prullenbak te gooien. Maar bij deze 3 producten is dat helemaal niet nodig. Schraap de schimmel eraf en eet smakelijk!

1. Oude kaas

Heb je een te groot blok gekocht en ligt je oude kaas nu al zo lang in de koelkast dat er wat schimmel is ontstaan? Geen punt, de schimmel die op harde kaas groeit zit alleen aan de buitenkant. Snijd de schimmel ruim weg (dus neem minstens een centimeter ‘schimmelvrije’ kaas mee) en de rest van de kaas kan gewoon op je boterham of op je zelfgemaakte kaasplankje (zie bovenstaande video).

2. Droge worst

Is je droge worst een flinke tijd blijven liggen en zit er nu een wit laagje overheen? Dat is helemaal niet erg, sterker nog: dat is een heel natuurlijk proces en zorgt dat de worst zijn specifieke smaakt krijgt. Bewaar droge worst in een vetvrij papiertje in de koelkast en hij gaat tijden mee.

3. Harde groenten

Producten met een laag vochtgehalte zoals paprika en wortel kun je nog prima eten als je de beschimmelde stukjes weggooit. Bij zachtere groenten en fruit zoals tomaten en perziken is dat geen goed plan omdat de schimmel door het hoge vochtgehalte waarschijnlijk ook al in het product is getrokken.

Niet zeker? Niet doen!

Als je niet zeker weet of je eten schimmelvrij is wanneer je het zichtbare deel hebt weggesneden, eet het dan niet. Maar zie je de volgende keer een schimmelplekje op je kaas, dan weet je wat je te doen staat.

Voorkomen…

Is natuurlijk altijd beter. Bewaar je voedsel op een koude en droge plaats en dek eten in de koelkast altijd goed af.

