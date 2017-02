5 schoonmaakfouten die de smaak van je eten beïnvloeden

Héérlijk toch, een brandschone keuken? Maar het zou kunnen dat je soms te goed (dat kan!) of niet op de juister manier poetst. Deze 5 dingen kun je voortaan beter anders aanpakken.

Tekst gaat verder onder video.

VIDEO: Je RVS blinkt als nooit te voren met dit huis-tuin-en-keukenmiddeltje.

1. Het koffiezetapparaat

Natuurlijk moet er af en toe een doekje door je koffiezetapparaat, maar laat een sopje in dit geval maar achterwege. Schoonmaakmiddelen beïnvloeden de smaak van je koffie in negatieve zin. En daar zit je ’s ochtends niet op te wachten…

2. De koekenpan

Helaas, de koekenpan moet je voortaan toch echt met de hand afwassen (met een heel klein beetje zeep). Want in de vaatwasser wordt je pan een beetje te schoon: de anti-aanbaklaag laat langzaam los waardoor je eten sneller aanbrandt. En dat doet de smaak van je gerechten geen goed.

3. Pas op met vaatwastabletten

Net als met shampoo zit er veel verschil in de geur van vaatwastabletten. En bij sommige tabletten is deze zo sterk, dat het invloed heeft op de smaak van je eten.

4. De knoflookpers

Als je toch de koekenpan met de hand afwast, neem dan ook even de knoflookpers mee. In de vaatwasser blijven er namelijk vaak (hoe klein ook) stukjes knoflook achter. En die komen de volgende keer dat je de pers gebruikt dus wél in je eten terecht. Niet zo smakelijk.

5. De thermobeker

Lekker, een kop thee of koffie mee voor onderweg. Heb je echter het idee dat de smaak de laatste tijd wat minder lekker is? Vergeet dan niet om de beker na het afwassen nog even heel goed door te spoelen met heet water.

LEES OOK:

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock