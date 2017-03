Sesamstraat komt met gezinsuitbreiding: ze heet Julia en is autistisch

Het iconische kinderprogramma Sesamstraat kondigde gisteren groot nieuws aan. De Amerikaanse variant krijgt gezinsuitbreiding: Julia.

De gloednieuwe pop is niet zomaar een lief meisje met een rode bob, groene ogen en een roze jurkje aan. Julia heeft namelijk autisme en is net iets anders dan bijvoorbeeld Oscar, Ernie en Pino. Het is de eerste keer dat Sesamstraat een familielid met autisme toevoegt aan het poppengezelschap.

Autistisch

De komst van Julia werd aangekondigd tijdens het Amerikaanse programma 60 Minutes, dat op de publieke omroep PBS werd uitgezonden. Het bijzondere aan het nieuwe karakter van Sesamstraat is dat de vrouw die de stem van Julia gaat vertolken, Stacey Gordon, zelf een autistisch zoontje heeft.

Angstig

Zij wil graag een lans breken voor kinderen met autisme en de positieve invloed van Sesamstraat op kinderen daarvoor inzetten. “Als de vriendjes van mijn zoon via Sesamstraat kennis hadden kunnen maken met autisme dan hadden ze misschien niet angstig gereageerd op mijn zoontje”, vertelt Stacey aan Daily News.

Eerste aflevering

In de allereerste aflevering maakt Julia kennis met Pino (in Amerika Big Bird, red.). En Elmo neemt het woord. Zo legt hij aan Pino uit waarom Julia een beetje stil is en wat minder rap nieuwe vriendjes maakt.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

Bron: Nu.nl, nydailynews.com. Beeld: KIJK