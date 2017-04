1 op de 5 mensen kan déze simpele taak in de keuken maar niet onder de knie krijgen

Het is een van de dingen die je als eerste leert in de keuken: een ei koken. Oké, misschien komt-ie net na de tosti, maar toch moet iedereen deze taak toch wel succesvol uit kunnen voeren?

Niets blijkt minder waar. Uit onderzoek van het Britse merk Aviva blijkt dat een op de vijf mensen geen ei kan koken. Of nou ja, niet met het gewenste resultaat. Voor dit onderzoek beantwoordden 2004 Britten een vragenlijst. Stiekem vinden wij het ook nog steeds een raadsel hoe lang je een ei nou moet keuken als je ‘m halfzacht wilt eten. Maar als we al niet weten hoe we een ei moeten koken, dan weten we al helemaal niet hoe je kunt checken of het ei vers is. Dus dat leggen we even voor je uit in de video.

Recept

Uit hetzelfde onderzoek kwam ook dat 1 op de 3 mensen geen complete maaltijd koken zonder recept. Ook het verwisselen van een lamp en een luier verschonen, staan hoog op de lijst. Er valt dus nog een hoop te leren.

BEKIJK DE VIDEO:



Bron: Goodhousekeeping.co.uk. Beeld: iStock.