Deze ‘slimme kattenvoerbak’ maakt je leven een stuk makkelijker

Haastig naar huis om je kat eten te geven, dat is met deze kattenvoerbak verleden tijd. Met deze bak kun je via een app op afstand je huisdier te eten geven én bijhouden hoeveel hij eet en drinkt.

De slimme voerbak, de Catspad, heeft sensoren die herkennen welke kat er aan het eten of drinken is. Bij de Catspad hoort een app waarin je een profiel voor je kat aanmaakt. Daarin wordt opgeslagen hoeveel het dier normaal gesproken eet en drinkt. Vervolgens zorgt de Catspad ervoor dat je huisdier op de juiste tijden de juiste hoeveelheden eten en drinken voorgeschoteld krijgt.

Gefilterd water

Je kunt via de app in de gaten houden hoeveel je kat heeft gegeten en gedronken. Je kan de Catspad in theorie voor een maand vooruit vullen met droogvoer en water. Het water wordt gefilterd en je kunt instellen dat het alleen stroomt als de kat dichtbij komt.

Duur grapje

De slimme voerbak is nog niet te koop, maar je kan het apparaat wel alvast bestellen. Dat is wel een redelijk duur grapje: de voerbak kost 299 euro, of 199 euro voor de allereerste kopers.

Bron: Nu.nl. Beeld: Catspad