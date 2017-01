Ben jij een sloddervos? Dan hebben we goed nieuws voor je!

Opruimen is ‘in’. Hele blogs worden eraan gewijd en ook de boeken van de Japanse opruimgoeroe Marie Kondo gaan als warme broodjes over de toonbank. Maar ben je van nature slordig, laat het dan vooral zo. Die wanorde blijkt namelijk veel voordelen te hebben.

Filosoof dr. Eric Abrahamson, hoogleraar Management aan de Columbia University en auteur van het boek A perfect mess, deed er onderzoek naar.

Ruim je kamer op

Twee derde van de mensen blijkt zichzelf slordig te vinden en schaamt zich daarvoor. Ruim de helft geeft ook toe sloddervossen te veroordelen. Van jongs af aan leren we dat netheid goed is en wanorde slecht. “Alsof je helderder en creatiever kan denken met leegte om je heen”, zegt filosoof dr. Eric Abrahamson in Knack. Hij betreurt ook dat kinderen juist dat ene zinnetje “ruim je kamer op” zo vaak te horen krijgen.

Rommelig bureau

Terwijl Albert Einstein, die zelf redelijk chaotisch was, ooit al zei: “Als een rommelig bureau het teken is van een rommelige geest, waar staat een leeg bureau dan voor?”



Kruisbestuivingen

Veel bekende wetenschappers waren slordig, maar ook een bedrijf als Microsoft volgt bijvoorbeeld de chaos. “Op een slecht opgeruimd bureau ontstaan er kruisbestuivingen die in een geordende en gerangschikte wereld in de kiem worden gesmoord.” Wanorde stimuleert juist creativiteit en innovatie, vindt Eric Abrahamson.

Altijd een gaatje

“In de ruimte, maar ook in de tijd”, zegt de filosoof. “Mensen die zich niet in een planning laten opsluiten, vinden altijd wel een gaatje als er iets onverwachts tussen komt. Ook laten ze zelden een kans onbenut. Agendafanaten en schema-adepten daarentegen veroordelen zichzelf tot starheid.”

Tegenslag

Chaoten zijn dus flexibeler en kunnen beter omgaan met onverwachte tegenslagen dan mensen die strikt volgens hun agenda leven. Abrahamson is er dan ook van overtuigd dat sloddervossen meer aanleg hebben voor geluk.

Tijdwinst

Tenslotte boeken de rommelige types onder ons nog tijdwinst ook. Alles netjes opruimen kost veel tijd. Daarnaast stelt Abrahamson dat iemand met een rommelig bureau eerder dat ene A4’tje op de stapel vindt dan degene die in zijn gealfabetiseerde opbergsysteem moet gaan zoeken.

Kortom, sloddervossen zijn creatiever, flexibeler en efficiënter. En ze voelen zich waarschijnlijk gelukkiger ook.

