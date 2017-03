De lekkerste, smeuïgste tosti ooit maak je zo

Je mag ons elke dag wakker maken met de geur van een tosti. Die smeltende kaas, mmm. Maar let wel: goeie tosti’s bouwen is een kunst. De truc voor de lekkerste tosti is NIET vettere kaas gebruiken. Of méér kaas gebruiken (al zeggen we daar geen nee tegen).

Het is mayonaise. Maar waar smeer je die? En doe je dat voor of na het grillen? Dát is de truc. Kijk mee. Na het kijken van de video ook zo’n zin in tosti’s? Zo maak je het.

Nodig voor 4 tosti’s

8 sneetjes goed brood

1 pot Calvé Mayonaise

16 plakken kaas, ongeveer de afmetingen van het brood

1 vleestomaat, in 8 plakken

basilicumplantje

Bestrijk 4 sneetjes brood met een dun laagje mayonaise. Leg ze met de mayonaise-kant naar beneden op een plank. Beleg ieder sneetje brood met een plak kaas, 1 plak tomaat, wat basilicum, nog een plakje tomaat en een plak kaas. Bedek met een sneetje brood en bestrijk de bovenkant met een dun laagje mayonaise. Gril of bak de sandwiches in een tosti-ijzer, grillpan of koekenpan goudbruin aan de buitenkant en smeltend aan de binnenkant.

Beste tosti ooit: de tosti a la mayo

Wist je dat?

Calvé Mayonaise al meer dan 120 jaar bestaat? De oorsprong ligt in de Nederlandse Olie fabriek uit Delft. De mayonaise is gemaakt van goede en pure ingrediënten zoals plantaardige olie, azijn en eieren. 252 testers proefden en gaven Calvé mayonaise gemiddeld een 8,4.*