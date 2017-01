Opgelet, dít smsje kan ervoor zorgen dat je telefoon crasht

Er duiken de laatste tijd veel verhalen op over spamberichten op je smartphone en nu is er weer een nieuw smsje opgedoken dat schadelijk kan zijn.

Er wordt nu namelijk een smsje rondgestuurd dat ervoor kan zorgen dat je telefoon geblokkeerd wordt. (tekst gaat door onder video)

Als je dit bericht met daarin een witte vlag, een 0 en een regenboog krijgt, dan moet je wel even overgaan tot actie.

Crash

Door dit smsje gaat er namelijk aan de binnenkant van je smartphone van alles mis. Je telefoon telt de vlag en regenboog als het ware bij elkaar op, maar doordat de 0 tussen de twee emojis in staat, blokkeert het hele besturingssysteem. Gelukkig is die crash maar tijdelijk en zal je telefoon enkele minuten later weer aan gaan, maar de kans is groot dat het daarna nog een keer gebeurt. Verwijder het smsje dus zo snel mogelijk als je telefoon weer aan staat of blokkeer het nummer als je vaker dit soort berichten ontvangt.



Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.