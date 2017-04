Misschien even wennen: deze nieuwe snack is een hit

Als je denkt dat je op culinair gebied alles al hebt gezien, dan heb je het mis. Er is namelijk een nieuwe ‘guilty pleasure’ onder de snacks: de spaghettidonut!

Kies je liever voor een gezonde snack? Dan laat Sanne Vogel in de video zien hoe je vegan snacks maakt om van te watertanden.

Misschien overtreft dit je stoutste dromen of klik je liever weg, maar deze snack belooft een ware trend te worden. Eigenlijk verklapt de naam van de snack al waar de nieuwe lekkernij uit bestaat, maar het is letterlijk een spaghettidonut. De spaghetti is in de vorm van de donut verwerkt en heeft een knapperig krokant korstje.

Creatievelingen

De nieuwe hit is bedacht door de creatieve werknemers van Pop Pasta in New York. De makers hebben zelfs al verschillende smaken ontwikkeld. Dus liefhebbers kunnen deze zomer in Central Park genieten van bijvoorbeeld een donut bolognese of carbonara.

Ready to be eaten!#spaghettidonut #poppasta #theoriginalspaghettidonut #pastaonthego #smorg2017 #smorgasburg Een bericht gedeeld door pop_pasta (@pop_pasta) op 6 Apr 2017 om 2:40 PDT

delivering a box…#spaghettidonut #theoriginalspaghettidonut #pastaonthego #smorg2017 Een bericht gedeeld door pop_pasta (@pop_pasta) op 8 Apr 2017 om 8:59 PDT

