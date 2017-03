Ben je aan het solliciteren? Zorg dat je dít altijd doet met je brief

Als je een leuke vacature hebt gevonden waar je op wilt solliciteren dan doe je er alles aan om een zo goed mogelijke brief te sturen. Je checkt tien keer of er geen fouten in staan en zorgt dat je het naar de juiste persoon verstuurd, maar er is één ding waar je waarschijnlijk niet aan denkt.

Een sollicitatiebrief per post is echt verleden tijd, we sturen alleen nog maar brieven per mail. Daardoor moet je op andere dingen letten dan wanneer je vroeger een brief verstuurde per post. Een belangrijke stap: geef het document van je sollicitatiebrief een goede naam. Vaak sla je het document op onder de naam ‘sollicitatie’ en verstuur je hem ook zo, maar wat als iedereen dat zou doen? Dan is het voor de ontvanger totaal niet duidelijk meer van wie welk CV komt.

Herkennen

Wat je dus beter kunt doen, is het bestand een naam geven met jouw naam erin “Sollicitatie_Petra”, bijvoorbeeld. Dan is het bestand makkelijker te herkennen in de downloadsmap en is de kans groter dat je een reactie krijgt.

Bron: Flair.be. Beeld: iStock.