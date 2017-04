In deze stad blijft je kleedje op de vrijmarkt morgen wél droog

Dat het koud en nat wordt morgen op Koningsdag is inmiddels wel bekend, maar er is goed nieuws: er is namelijk een stad in Nederland waar je morgen wél droog blijft op de vrijmarkt.

Op veel plekken in Nederland is er kans op regen en wordt het ongeveer 10 graden. Koningsdag in Utrecht vieren? Dan heb je geluk. Daar laat de zon zich regelmatig zien in deze stad en het blijft vannacht én morgen de hele dag droog.

Flink koud

In Den Haag, Amsterdam en andere delen van het land kan het morgenochtend op de grond op je kleedje flink koud aanvoelen. De dag begint met 5 graden en later op de dag loopt dat op naar een graad of 10. Af en toe komt het zonnetje ook tevoorschijn en dan is het volgens Weerplaza goed te doen buiten. In de loop van de avond wordt de kans op een bui helaas al wel weer groter. In Tilburg kan er morgen overdag een flinke bui vallen, waar zelfs ook hagel in kan zitten. De koninklijke familie kan de regenjas dus maar beter alvast in de auto leggen.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP