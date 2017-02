Dankzij deze sticker weet je precies wanneer je avocado rijp is

Het leed dat onrijpe avocado heet kennen we allemaal. Je koopt een avocado met de gedachte hem dezelfde avond of ochtend nog te kunnen eten. Maar helaas kom je vaak van een koude (groene) kermis thuis. Maar daar is een oplossing op gevonden met een slimme, simpele sticker.

Kleurensticker

Een gebruiker van de Amerikaanse site Reddit plaatste onlangs een foto met de tekst: “Mijn avocado heeft een sticker met een kleurenkaart erop, zodat je precies weet wanneer hij rijp is.” Alsof we massaal het licht hebben gezien, ging de foto kort daarna viral. Duizenden enthousiaste avocadofans waren positief gestemd over de sticker.

Tip

Eerlijk gezegd is deze stickeroplossing zo simpel, dat het bijna gek is dat we daar zelf niet op gekomen zijn. Tip: mocht je vanavond naar de supermarkt gaan, sla dan de foto op tussen je afbeeldingen. Wanneer je bij het avocadoschap staat hoef je alleen maar je fotoalbum op je telefoon te openen en in te zoomen op de kleurenkaart. Dan weet je in ieder geval enigszins of jouw groene goud rijp is om gepeld te worden. Eet smakelijk!

Bron: Metro.co.uk. Beeld: iStock