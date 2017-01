Energie besparen én je huis meteen leuk stylen: wie wil dat nou niet? Gelukkig kan dat door een paar snelle, simpele veranderingen. Met deze 6 musthaves komt je niet alleen energiezuinig, maar ook stijlvol de winter door.

1. Ledlamp

Heb je nog gloeilampen in huis? Weg ermee. Ledlampen zijn er tegenwoordig in veel verschillende kleuren en sfeerlichten, dus ideaal om mee te spelen voor extra sfeer in je huis. Ze geven geel, warm licht en je kunt ze dimmen. En last but not least, ze zijn echt stukken zuiniger in gebruik.

2. Dekens en plaids

Zit je ’s avonds vaak te koukleumen op de bank? Zet dan niet meteen de verwarming hoger, maar investeer in lekkere, warme dekens of een mooi plaid, bijvoorbeeld van wol of met nepbont. Ook ideaal voor in de slaapkamer. Leg de deken over het voeteneind en je hebt nooit meer koude voeten.

3. Vloerkleed

Een vloerkleed is onmisbaar als je binnen de warmte wilt vasthouden. Het zorgt er namelijk voor dat je huis niet afkoelt via de vloer. En het is een mooie manier om je interieur meer sjeu te geven. Kijk hier én in het filmpje met praktische stylingtips hieronder.

4. Gordijnen

Gordijnen houden de warmte binnen. Zorg er wel voor dat ze niet over de hangen, maar tot net erboven. Anders wordt de woonkamer niet goed warm. Heb je luxaflex? Sluit ze vanuit jou gezien naar beneden. Warmte stijgt immers omhoog en kan op deze manier niet via de luxaflex naar de koelere raamzijde ontsnappen.

5. Droogrekje

Een droogrekje om je handdoeken na het douchen aan op te hangen, hoeft echt geen lelijk plastic ding te zijn dat in de weg staat. Hang je handdoeken in elk geval niet over de verwarming, want dat houdt warmte tegen. Neem bijvoorbeeld een houten trapje dat je tegen de muur zet en voilà: je handdoeken hangen in stijl te drogen.

6. Tochtstopper

Tocht het onder de deuren door? Tip: maak samen met je (klein)kind een tochtstopper! Bijvoorbeeld van een oude handdoek of oude lapjes stof. Vul hem met (kattenbak)zand, maak er een gezichtje op en klaar ben je.

Ook een gratis energiescan?

