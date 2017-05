Voor een écht schone vloer zit er na de stofzuigriedel niks anders op: mop uit de kast, emmer sop, boenen en dan maar hopen dat er niet net een hond/kat/kind over je natte, gedweilde vloer loopt… Dat kan makkelijker en beter!

Libelle samen met Kärcher

Het grootste deel van de Nederlandse gezinnen heeft er eentje in huis: een harde vloer. En of je nu voor parket, tegels, laminaat, PVC of een grindvloer hebt gekozen, het schoonmaken en onderhouden van al deze vloertypes is een tijdrovend klusje. Eerst stofzuigen, daarna dweilen, het water uit de zware emmer tussentijds verversen, vervolgens eindeloos wachten totdat de vloer droog genoeg is om weer overheen te lopen. De combinatie van droog en nat reinigen is een intensief klusje, waar veel mensen tegenop zien of het minder vaak doen dan ze zouden willen. Goed nieuws: de oplossing is nabij en heeft de naam Kärcher Floor Cleaner FC 5. Een 2-in-1 revolutie in vloerreiniging, want tegelijkertijd stofzuiger én dweil. Zo bespaar je tot wel 50 procent tijd.

Het vuil komt makkelijk los zonder dat het ook maar een centje moeite kost

Binnen twee minuten droog

Zuigen en dweilen in één vloeiende beweging, dat is wat dit apparaat doet. De microvezelrollen draaien met 500 omwentelingen per minuut en nemen los, droog en nat vuil op. Zonder krachtinspanning, want het unieke aandrijfconcept doet het zware werk. Anders dan wanneer je zelf aan de slag gaat met een dweil, is er een constante toevoer van schoon water en verdwijnt het vuile water meteen in de vuilwatertank. Het gevolg: een vloer die twintig procent grondiger schoon is dan wanneer een traditionele methode wordt gebruikt, zelfs op gevoelige vloeren zoals geolied parket, synthetische vloeren, natuursteen en laminaat. Bijkomend voordeel: doordat er weinig restvocht is, is de vloer binnen twee minuten alweer droog.

Duimen omhoog!

Alle testers die de Kärcher Floor Cleaner FC 5 hebben gebruikt, vinden dat de vloer grondig wordt gereinigd. Ze zijn het er bijna unaniem over eens dat schoonmaken door dit apparaat een minder vervelende klus wordt, dat het schoonmaken minder inspanning kost én dat de vloer lekker snel droog is. Zoals Marinka (43) zegt: ‘Tijdwinst en hygiëne zijn voor mij zeer belangrijk in een huishouden met een kind en drie katten.’ Tot slot geeft 60% van de vrouwen de Kärcher Floor FC 5 een 8 of hoger!



*Getest door 5 vrouwen van hettestpanel.nl, april 2017.