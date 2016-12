Karton tussen de deur? Dit is de reden waarom je de politie moet bellen

De feestdagen zijn het uitgelezen moment voor inbrekers om hun slag te slaan. Het is donker buiten, veel mensen zijn niet thuis. Daarom sluiten we alles extra goed af, maar wist je dat je híer ook op moet letten?

Op verschillende plaatsen in Nederland hebben mensen tijdens de feestdagen een stukje karton tussen de voordeur gevonden. Daar zou je niet zoveel achter zoeken, maar volgens de politie is dit een waarschuwing.

Varianten

Dit is namelijk een trucje van inbrekers dat bij de politie bekend is. Ze steken een stukje karton tussen de deur om te controleren of de bewoners voor een lange tijd weg zijn. Ze komen dan een paar dagen later terug om te kijken of het kartonnetje er nog zit zodat ze weten dat er niemand in huis zal zijn die ze kan betrappen. Als het kartonnetje weg is, weten ze dat er mensen thuis zijn en zullen ze minder snel proberen in te breken. Volgens de politie kent dit trucje nog andere varianten als een muntje rechtop tegen een deur zetten of een takje bij de deur leggen.

Politie

De politie roept op om alert te zijn en als je een stukje karton of een andere variant bij jouw voordeur of die van de buren ziet dat bij de politie te melden.

Stuk papier/karton tussen de deur. Vermoedelijk checkt een inbreker of u langere tijd niet thuis bent. Wees alert! pic.twitter.com/rMDaSaDAEY — Kees Takken (@cjtakken) 8 oktober 2014



Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.