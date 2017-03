Zo houd je je suède kledingstukken en accessoires mooi

Suède is een prachtige leersoort. Als je die suède laarzen, tas of broek op déze manier schoonhoudt en bewaart, heb je er jarenlang plezier van.

Suède wordt gemaakt van de binnenkant van leer. Daardoor is deze leersoort zachter, maar ook kwetsbaarder. De ervaring leert dat je niet als een dolle moet gaan wrijven om suède schoon te maken. Maar als je suède op déze manier verzorgt, blijven die kledingstukken en accessoires wél mooi.

Spuit je suède kleding of accessoires in met een vuilafstotende spray

Voorkomen is beter dan genezen. Met een vuilafstotende spray bescherm je je spullen tegen vlekken, waterkringen en verkleuring. Een goed voorbeeld is een nano-spray.

Mag je suède wassen?

De beste optie om je suède broek, jas of rok te reinigen is door ze te laten stomen bij een stomerij. Wil je suède kleding toch in de wasmachine doen? Met deze optie hebben wij geen ervaring, maar op internet staan diverse berichten dat je suède jacks en tassen in de wasmachine kunt wassen op het wolwasprogramma. Met wat babyshampoo kun je vet geworden kragen en manchetten insmeren.

Wat doe je met een vlek?

Als het om een kleine vlek gaat, kun je ook zelf proberen die te verwijderen. Gebruik hiervoor een… gum! Hoe dit werkt, zie je in de video. Een andere optie om een vlek te verwijderen is met behulp van kokend water. Breng water aan de kook in een pan of waterkoker en houd de vlek boven de stoom die ervan komt. Het is niet de bedoeling dat de suède heel nat wordt, dus doe dit niet langer dan 30 seconden. Borstel eventueel zacht op de vlek met een suède-borsteltje. Laat het drogen op kamertemperatuur. Leg suède kleding nooit bij de verwarming te drogen; dan wordt het leer lelijk.

Zo bewaar je suède kleding en accessoires

Bewaar suède schoenen en tassen in stoffen zakken of schoenendozen. Liever niet in plastic, want dan kunnen ze niet ‘ademen’. Bewaar ze ook niet op vochtige plaatsen.

Bron: was-tips, Rubriek, beeld: iStock