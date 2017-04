Waarom je telefoon opladen naast je bed een heel slecht idee is

Leg jij je telefoon weleens op je nachtkastje om op te laden, terwijl je ligt te slapen? Doe het niet, waarschuwt het Vlaamse onderzoekscentrum voor brandwonden Oscare. Het kan namelijk heel slecht aflopen.

Het centrum start een campagne om jongeren bewust te maken van de gevaren van het opladen van je smartphone naast je bed. Vorig jaar kwamen er bij het Belgische brandwondencentrum 30 kinderen binnen die brandwonden hadden opgelopen omdat ze in slaap vielen naast een telefoon die lag op te laden.

Heel gevaarlijk

“Jongeren willen steeds bereikbaar zijn en op elk moment weten wat hun vrienden aan het doen zijn. Voor het slapen gaan nog even wat surfen of sms’en met je smartphone, terwijl die oplaadt. Iedereen kent het wel”, zegt Peter Van Rossum van Oscare tegen VTM. “Geen probleem als het toestel op je nachtkastje ligt, maar val er niet naast in slaap. Want dat kan heel gevaarlijk zijn.” Leg je smartphone tijdens het opladen dus níet in bed of op plaatsen die makkelijk vuur kunnen vatten.”

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

LEES OOK:

Bron: VTM. Beeld: Oscare