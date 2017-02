Waarom je je telefoon nooit moet opladen in een openbaar stopcontact

Als je met een lege telefoon door de stad loopt, is het hartstikke handig dat je in restaurantjes en cafeetjes je telefoon via usb op kunt laden, maar dat blijkt nou net best gevaarlijk te zijn.

Beter is dus eigenlijk de oplossing in bovenstaande video die ervoor zorgt dat je de oplader nooit meer vergeet.

In veel openbare gelegenheden vind je tegenwoordig usb-aansluitingen waarmee je je telefoon op kunt laden. Maar juist voor deze oplaadpunten wordt nu gewaarschuwd. Het kan namelijk zo zijn dat deze aansluitingen gehackt zijn en je toestel kunnen beschadigen.

Hacker

Op dezelfde manier als jij via usb foto’s of andere bestanden over kunt zetten van je telefoon naar je computer, kan deze aansluiting (en dus een hacker) toegang krijgen tot je berichten, foto’s, contacten en e-mail. Je kunt dus beter zo snel mogelijk naar huis gaan als je je smartphone wilt opladen, of een powerbank kopen zodat je overal je toestel op kunt laden.



Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: iStock.