Waarom je altijd een tennisbal zou moeten meenemen in je handbagage

Als je een lange vlucht voor de boeg hebt, zit je handbagage waarschijnlijk al goed vol (zie video), maar toch moet je een klein beetje ruimte overhouden voor een tennisbal.

Huh, een tennisbal? We raden je inderdaad niet aan om een balletje te slaan in het vliegtuig, maar een tennisbal kan heel handig zijn als je last krijgt van lichamelijke klachten tijdens de vlucht. Gezwollen of pijnlijke voeten en rugpijn: de tennisbal is de oplossing. Je kunt de pijnlijke plekken met de tennisbal namelijk masseren met meer druk zodat de ongemakken wat minder worden.

Comfortabel

Om te voorkomen dat je klachten krijgt, is het verstandig om regelmatig een stukje te wandelen in het vliegtuig, genoeg te drinken en comfortabele schoenen te dragen. En een tennisbal meenemen dus!

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: iStock.