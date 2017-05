7 tips waardoor jij niet meer te veel geld uitgeeft in de supermarkt

Je kent het wel: meer boodschappen in je mandje laden dan er eigenlijk op je lijstje stond. Het gevolg is een onaangename verrassing bij de kassa. Dat is binnenkort voorbij, want dankzij deze tips bespaar jij aardig wat geld op je boodschappen.

Haal je groenten en fruit van de vriesafdeling

Ingevroren spinazie, boerenkool en frambozen zijn veel goedkoper dan verse varianten. Bovendien gaan ze langer mee én bevatten ze (echt waar) evenveel vitamines. Koop ook eens groeten en fruit uit een pot, maar let er dan wel op dat er geen suiker is toegevoegd. Koop niet meer dan nodig is

Voor de zekerheid sla jij nog wat extra bananen in. Handig voor als de hongersnood uitbreekt, maar vraag je eens af of je het echt nodig hebt. Zo bespaar je geld én voorkom je voedselverspilling. Minder op de weegschaal

Misschien had je hier nog niet aan gedacht, maar schud die krop sla eerst eens uit voordat je ‘m op de weegschaal legt. Bladgroenten worden natgespoten om ze langer vers te houden en die druppeltjes water kunnen weer wat schelen in gewicht en dus in geld. Weersta de verleidingen van korting

Teksten als “2 plus 2 gratis” kom je vaak tegen in de supermarkt. ‘Gratis’ is inderdaad goedkoper, maar heb jij echt vier pakken hagelslag nodig? Weet waar je moet kijken

De supermarkten hebben niet voor niks de A-merken op de middelste schappen uitgestald. Hier kunnen ze het meeste geld aan het verdienen. Kijk eens naar beneden. De goedkoopste merken staan namelijk niet op ooghoogte, maar liggen helemaal onderaan. Koop minder vlees

Een stukje biefstuk voor ieder gezinslid tikt makkelijk aan. Vlees is niet heel goedkoop, maar bij velen wel heel populair. Daarom hoef je niet ineens vegetariër te worden, maar kies bijvoorbeeld voor één vleesvrije dag in de week. Pas op voor de kassa

Heb je eindelijk alle verleidingen in de supermarkt kunnen weerstaan, kom je bij de kassa aan waar al die lekkere Marsen, Twixen en Snickers je aankijken. Trap er niet in, want deze zijn veel duurder en bovendien niet goed voor de lijn!

Bron: Hln.be Beeld: iStock