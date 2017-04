Dít toilet in een rij is het schoonst en kun je dus het beste kiezen

In een restaurant of andere openbare gelegenheid heb je vaak de keuze tussen een aantal toiletten op een rijtje. Om nog maar niet te beginnen over de vieze wc-brillen (zie video). We willen altijd de schoonste kiezen, maar welke is dat nou eigenlijk?

Uit onderzoek in het boek The First Really Important Survey of American Habits blijkt dat veel mensen voor hetzelfde hokje kiezen als ze 3 keuzes hebben. Het verste hokje is met 37% het populairst, 34% gaat naar het dichtstbijzijnde toilet en 29% van de vrouwen gaat naar de middelste. Omdat de minste mensen dus naar het middelste toilet gaan, kun jij dat het beste wel doen. Totdat mensen dat weer doorkrijgen en allemaal naar de middelste gaan. Dan kun jij dus weer beter naar de verste gaan. Het leek zo makkelijk…

Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: iStock